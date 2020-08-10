Türkmen Dağı eteğindeki mahalle yıllardır susuzluk çekiyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Seklice Kırsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen su sorunu yüzünden büyük sıkıntı çekiyor.

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında kırsal mahallenin üst kısmında günlerce bir damla su akmıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ) Seklice Kırsal Mahallesi'nin su sorununu çözmek için 3 noktada sondaj çalışması yaptığı ancak yeterli debide su bulunmadığı için sonuç alınamadığı öğrenildi. Öte yandan yeni açılacak sondaj kuyuları ile ilgili ihalenin ise korona virüs (Covid-19) nedeniyle durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Seklice Kırsal Mahallesi Muhtarı Enver Furtın, Türkmen Dağı eteğindeki mahallelerinin doğal güzellikleri ile tanındığını söyledi. Muhtar Furtın, “Köy tüzel kişiliğimiz gittiği için muhtarlık olarak yetkilerimiz kalmadı. Mahallede su dağıtım yetkisi ESKİ'de kırsal mahallerde şehir merkezine göre su ucuz olduğu için su bahçe sulamasında kullanılıyor. Ancak damla sulama yerine salma yöntemi uygulandığı için sarfiyat yüksek. Bu nedenle, mahallemizin üst kısımlarına günlerce su ulaşmıyor. Bizim eskisi gibi ceza yetkimiz de yok. ESKİ ise kanun gereği bir sınırlama yapamıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Bu yıl geçmişe göre daha fazla susuzluk çektiklerine vurgu yapan muhtar Enver Furtın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden destek isteyerek, “Sorunumuz çok büyük. Ertelenen sondaj ihalemizin en kısa sürede yapılması ve sonuç alınmasını istiyoruz. Çevremizdeki tüm kırsal mahallelerde su sorunu çözüldü. Biz ise yılladır yaz aylarında bu sorunu yaşıyoruz” dedi.