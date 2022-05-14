‘Türkülerle Şiirler Konser Programı'nda şiirlerle türküler buluştu

Eskişehir'de düzenlenen ve şiirlerle türkülerin buluştuğu ‘Türkülerle Şiirler Konser Programı' sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, geceye katılan sanatseverler tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, “Dernek olarak; Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte; kültürel, sanatsal bilimsel ve milli değerlere duyarlı kültürel ve sanatsal etkinlikleri Eskişehir'de gerçekleştiriyoruz. Eskişehir halkının çölde kum tanesi kadar bile olsa, kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şeref ve gururdur'' dedi.

Şiirlerin türkülerle buluştuğu konser programında: Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler; Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği ‘Türk Halk Müziği' korosu tarafından seslendirildi. Duygusal anların yaşandığı programda; ‘Türk Halk Müziği' korosunun Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı, müzikle beraber konser programını güzel ve ahenkli yönetmesi sanatseverlerin beğenisini topladı. Birbirinden özel şiirlerin seslendirildiği programda; ‘Bir Mendil Aldım Dereden', ‘Ağlama Yar' gibi bilinen türküler de seslendirildi.