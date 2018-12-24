Türkülerle 'Türk Dünyası' beğeni topladı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, TRT Ses Sanatçısı Adile Kurt Karatepe'ye Şair Mehmet Ali Kalkan'ın sunumlarıyla eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü. Konserde, TRT Sanatçısı Adile Kurt Karatepe solist olarak yer alırken saz ekibinde ise, bağlamada Aydın Ünal, Ferdi Cansız, Muharrem Atabay, kaval ve meyde İbrahim Eke, klarnet ve zurnada Emre Aydınkoş, kabak kemanede Abdullah Şen, bas gitarda Emre Üçkaya, ritimde Hakan Bozdağ ve Tayfun Duman birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği konserde Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan “Beni Hor Görme Kardaşım”, Osman Özdenkçi'den “Bu Dağlarda Bağ Olmaz”, Hisarlı Ahmet ve Yücel Paşmakçı'dan “Kütahya'nın Pınarları Akışır”, Musa Eroğlu'ndan “Şu Dağların Yükseğine Erseler” ve “Şu Yüce Dağların Karı Eridi”, Fatma Halilova'dan “Ey Güzel Kırım”, Abdülhavit Küzecioğlu ve Mehmet Özbek'ten “Kerkük Divaı”, Şükrü Canaydın, Hafız Osman Öge ve Banttan Yazıldı'dan “Kar mı Yağmış Şu Harput'un Başına”, Ahmet Yılmaztaş ve Yavuz Tapucu'dan “Ben Bu Dağın Ağacıyam”, Nesimi'den Har İçinde Biten Gonca Güle”, Hüseyin Yaltırık ve Nihat Kaya'dan “Çalın Davulları” ve “Can Kerkük” eserleri dinleyenlerden beğeni topladı.