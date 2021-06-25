Turnuva için yola çıkmadan Başkan Kurt'la bir araya geldiler

Odunpazarıspor'un alt yapı sporcuları, Kartepe'de yapılacak olan turnuva için yola çıkmadan önce Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor'un alt yapı sporcularını ağırladı. Kartepe'de yapılacak olan turnuvalara katılmak için hazırlıklarını tamamlayan genç sporcular kahvaltıda Başkan Kurt ile buluştu. Odunpazarı Belediyesi Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya Odunpazarıspor antrenörleri ve genç sporcuların aileleri de katıldı. Genç sporcular ile Belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kurt, ardından da sporcuları Kartepe'ye uğurladı.

Sporculara ve antrenörlerine turnuvalarda başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman Odunpazarıspor'un arkasında olduklarını söyledi. Spor kadar eğitimlerinin de önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, genç sporculara Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister' sözünü hatırlattı. Başkan Kurt, bu nedenle sporculardan eğitimlerine önem vermelerini istedi.