Tütün dükkânında 50 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de kargo firması aracılığıyla il dışından gelen 250 kutu kaçak makaronu teslim alan tütüncü, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Mihalıççık'ta yaşayan H.A. isimli tütüncünün il dışından temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını ilçe merkezindeki açık tütün ve tütün mamulleri dükkânında sattığı öğrenildi. KOM ekiplerince takibe alınan H.A., 7 Aralık günü kargo firması aracılığıyla il dışından gelen kolileri teslim almasının ardından, kaçak olduğu değerlendirilen makaron kolileri ile birlikte suçüstü yakalandı.

KOM Şube ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli H.A.'nın işletmekte olduğu tütün dükkanında yapılan aramada, şüphelinin kargodan teslim aldığı 250 kutu (50 bin adet) bandrolsüz, hologramsız kaçak makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli H.A. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.