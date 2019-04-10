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U-15 Akademi Ligi'nde Fair-Play örneği

Eskişehirspor ile Kardemir Karabükspor U-15 takımları arasında oynanan U-15 Akademi Ligi müsabakasında Eskişehirspor’un genç futbolcusu Buğra Çağlıyan, hakemin verdiği penaltıda topu bilerek dışarı attı ve örnek bir Fair-Play davranışı sergiledi.

Eskişehirspor ile Kardemir Karabükspor U-15 takımları arasında oynanan U-15 Akademi Ligi müsabakasında Eskişehirspor'un genç futbolcusu Buğra Çağlıyan, hakemin verdiği penaltıda topu bilerek dışarı attı ve örnek bir Fair-Play davranışı sergiledi.


Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde oynanan maç 0-0 devam ederken, Eskişehirspor atağında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun devamında top Karabükspor U-15 takımı kalecisinde kaldığından dolayı orta hakem maçı durdurmadı ve "Pozisyonu gördüm, devam edin" şeklinde bir el hareketi ile oyunu durdurmadı. Ardından hakemin işaretini görmeyen Karabükspor'un defans oyuncusu topu ceza sahası içerisinde eline aldı. Hakemde bu durum karşısında düdüğü çalarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eskişehirsporlu U-15 Milli Takım Futbolcusu Buğra Çağlıyan, topu bilerek kalenin sağından dışarı attı. Fair-Play örneği gösteren Çağlıyan, rahip takım oyuncuları tarafından da büyük alkış aldı.

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