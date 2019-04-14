Üç arkadaşın resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Çocukluk arkadaşı olup, aynı lise ve üniversitede eğitim gören Turan Sarıtürk, Samet Yoksul ve Adnan Şen'in ‘Başlangıç' isimli resim sergisi Eskişehir'de açıldı.

Kahramanmaraş doğumlu olan ve lise yıllarından sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de eğitim hayatlarına beraber devam eden üç arkadaş, 2 sene önce resim sergisi açmaya karar verdi. Yağlı boya ağırlıklı 35'e yakın çalışmanın yer aldığı ve önceki gün açılan sergi, Atilla Özer Karikatürlü Ev'de Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

“Üçümüzde farklı dünya görüşlerine sahibiz”

Genç sanatçılardan Turan Sarıtürk, uzun yıllardır resim yaptığını ve çocukluk arkadaşları ile birlikte böyle bir sergi açtıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Lise yıllarımdan beri resim yapıyorum. İlkokulda da resme yeteneğim vardı. Üç çocukluk arkadaşımla bu sergide çalıştık. Biz yıllarca aynı okulda okuduk. Şuanda da okuyoruz. Kahramanmaraşlıyız. Aynı evi paylaşıyoruz. Yaklaşık 2 sene önce böyle bir karar verdik ve bu sergiyi açtık. Tahminen 35'e yakın eserimiz var burada. Yağlı boya ağırlıklı çalıştık. Çok da güzel oldu. Aslında üçümüz de farklı dünya görüşlerine sahibiz. Kendi görüşlerimizi eserlerimize yansıttık. Farklı bakış açılarına sahip, çok güzel bir deneyim oldu. Bu bizim ilk sergimiz ama devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Tüm meraklıları da sergimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.