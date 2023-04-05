Üç özel yürekten “Duyguların İfadesi” sergisi

Tepebaşı Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki merkezleri ile anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zeynep Erdoğan, Berkay Çırak ve Said Bedri Doğan adlı 3 özel gencin şiirleri ve resimlerinden oluşan “Duyguların İfadesi” adlı sergi de 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Zeynep Erdoğan, Berkay Çırak ve Said Bedri Doğan ile vatandaşlar katıldı. Sergide Said Bedri Doğan 2019 yılında 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde başladığı eğitimler sayesinde piyano ile şarkılar da çaldı. Zeynep Erdoğan'ın da resim çizdiği etkinlikte, Berkay Çırak da şiirler okudu. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da gençleri tebrik ederek, “Ne mutlu ki bize, yolu Tepebaşı Belediyesi'nden geçen gençlerimizin resim ve şiir sergisine, müzik konserine katıldık” diye konuştu.

Gerçekleşen sergi, katılımcılardan beğeni topladı.