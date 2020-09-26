Ücretsiz online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde eğitimler, 3 bin 33 katılımcı ile devam ediyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsü ücretsiz ve online eğitim modeli ile vatandaşların bilgiye ulaşmasına fırsat sağlıyor. Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle ücretsiz olarak sunuluyor. Üniversite-sektör iş birliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor.

"Eğitimler 3 bin 33 katılımcı ile devam ediyor"

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde, toplam 8 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, derslere kayıt olmak isteyenler, kentenstitusu.tepebasi.bel.tr web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.