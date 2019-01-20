Ücretsiz pazar servisinden vatandaş da esnaf da memnun

Seyitgazi Belediyesi'nin ücretsiz pazar servisi hem Seyitgazi'de hem de Kırka'da yoğun ilgi görüyor.

İlçede 51 mahallesi bulunan Seyitgazi Belediyesi, pazar günleri Kırka'da pazartesi ise Seyitgazi'de kurulan pazarlara, vatandaşlarının kolay ulaşabilmesi için ücretsiz pazar servisi uygulamasını sürdürüyor. Yapılan servisler nedeniyle Kırka ve Seyitgazi esnafı ise memnuniyetini dile getiriyor. Ücretsiz pazar servislerinden vatandaş ve esnafın memnun olmasını kendilerini de mutlu ettiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında mağdur olmaması için; haftalık alışverişini ulaşım sıkıntısı çekmeden yapabilsin diye, Seyitgazi'de ve Kırka'da esnafımızda canlansın diye ücretsiz servisler başlattık. Ücretsiz Pazar Servislerimizle Vatandaşlarımızı mahallelerinden alarak, Pazar günü Kırka pazarına, Pazartesi ise Seyitgazi pazarına ücretsiz taşımaya devam ediyoruz” dedi.

Ücretsiz pazar servisi uygulamasından memnun olan Kırka esnafı yaşanan yoğunluğun olumlu yönde işlerini etkilediğini ve satışların arttığını ifade ederek Belediye Başkanı Hasan Kalın'a memnuniyetlerini dile getirdi.