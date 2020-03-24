Ucuz dezenfekte ürünleri sağlığınız için büyük tehdit

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızlı yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü nedeniyle vatandaşalar bulunduğu iş yeri, ev, dükkân gibi birçok yerini dezenfeksiyon yaptırıyor. Ancak krizi fırsata çevirmek isteyen bazı yetkisiz firmalar dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladığı belirterek bu işlemlerin yetkisiz ve eğitimli olmayan kişilerce yapılması insan ve çevre sağlığını önemli ölçüde riske sokacağını ifade edildi.

ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, dezenfeksiyon işlemi yapan ve yaptıran vatandaşlara yönelik önemli uyarı yaptı. Yurtman, açıklamasında, “Korona virüs salgını nedeniyle halk sağlığı ve insan sağlığını korumak üzere vatandaşlar yaşam alanlarına çeşitli kimyasal uygulamalar ile dezenfeksiyon işlemi yaptırıyor. Fakat yaptığımız tespitlerde krizi fırsata çevirmek isteyen yetkisiz firmalar dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladığı görüyoruz. Bu işlemlerin yetkisiz ve eğitimli olmayan kişilerce yapılması insan ve çevre sağlığını önemli ölçüde riske sokuyor. Dezenfeksiyon işleminin yapılabilmesi için biosidal ürün uygulama izin belgesi olan aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş dezenfeksiyon işlemini uygulayan ilaç bilgisi ve etken madde bilgisine sahip elemanlardan oluşan firmalar tercih edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi yapan bu firmalardan vatandaşlarımızın işlem sonunda biosidal ürün uygulama formu isteyerek hangi kimyasalın ne şekilde uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Ucuz dezenfeksiyon yapan yetkisiz firmaların yeterince bilgisi olmadığından insan ve çevre sağlığına zararlı bir kimyasal kullanmaları halinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımız dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemi yaptırmadan önce T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olan firmaları tercih etmeleri bu firmaların ve uygulama yapan personelin biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası belgelerini sormalarını şiddetle öneriyoruz” diye konuştu.