Ucuzlayan hamsinin fiyatı tekrar yükseldi

Eskişehir'deki tezgahlarda 40 liraya kadar düşen hamsi fiyatı tekrardan 100 liraya kadar yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde fiyatı düşen hamsinin fiyatı tekrardan arttı. Kış mevsiminin denizde etkisini göstermesi sebebiyle diğer balık fiyatlarında da artış meydana geldi. Azalması beklenen palamut ise tezgahlardaki yerini korumaya devam ediyor. Yükselen balık fiyatları sebebiyle tezgahlara yanaşmayan müşteriler balıkçıların beklentisini karşılamadı.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balık fiyatları arttığı için vatandaşların 1 kilo balık almak yerine yarım kilo aldığını söyledi. Fiyatı yükselen hamsinin ilerleyen günlerde tekrardan düşmesini beklediklerini belirten ve güncel balık piyasası hakkında bilgiler veren Şahin, “Balık piyasası bugünlerde biraz yüksek. Şu anda denizde kış etkisini gösterdiği ve fırtına olduğu için hamsi biraz pahalıya satılıyor. Fiyatları 80-100 lira arasında değişiyor. Bunun yanı sıra sardalya balığı var, onun da kilosu 50 lira. Güzel bir balıktır. Palamut hala devam ediyor, tanesi 50 lira. Diğer balıklarda da yükselme var. Çinakop, mezgit, çupra, hamsi ve barbun fiyatları arttı. Çinakop geçen hafta 70-80 liraydı, bu hafta 110 lira oldu. Hamsi geçen hafta 70 liraydı, şu an 80-100 lira arası satılıyor. Fiyatı düşmüştü ama yeniden yükseldi, ilerleyen günlerde tekrardan düşeceği söyleniyor. Vatandaşların balığa ilgisi yoğun ama pahalı olduğu için pek almaya yanaşmıyorlar. Hayat şartları pahalı olduğu için vatandaş 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Bu yüzden mecburen satışlarda yavaş yavaş azalıyor” dedi.