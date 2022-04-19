Ukrayna'daki ünlü Gözyaşı Çeşmesi'nin bire bir örneği Eskişehir'de ziyaretçilerini bekliyor

Kırım Hanı Giray Han'ın ölen eşi Dilara Bikeç anısına Kırım'ın Bahçesaray kentinde yaptırdığı 'Gözyaşı Çeşmesinin' bire bir örneği, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki Arasta Çarşısı'nın bahçesinde yer alıyor.

Kırım Hanı Giray Han'ın, vefatının ardından aşkı şiirlere konu olan eşi Dilara Bikeç anısına 1763 yılında yaptırdığı Gözyaşı Çeşmesi, Kırım'ın Bahçesaray kentinde yer alıyor. Bahçesaray Taş Çeşmesi olarak da bilinen Gözyaşı Çeşmesi'nin ismi, akan su damlalarının çıkardığı sesin akustik yapının da katkısıyla ağlama ve hıçkırık sesi çıkarmasından geliyor. Dinleyenleri duygusal olarak etkilediği rivayet edilen dünyaca ünlü çeşmenin bire bir örneği ise Eskişehir'de yer alıyor. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki Arasta Çarşısı'nın bahçesine 2009 yılında yapılan Gözyaşı Çeşmesi tüm güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.