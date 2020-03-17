Ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve yürüyüşü tercih edelim

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son günlerde ülkemize de vakalara rastlanan korona virüsüne yakalanmamak için kalabalık ortamlardan ulaşılması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'de de korona virüsü yüzünden okul ve üniversiteler başta olmak üzere birçok toplanma alanlarındaki etkinlikler iptal edilirken, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Eskişehir'deki tramvaylar yılın her gün olduğu gibi hala da nefes nefese tutulan kalabalığıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. Otobüsler gibi tramvayların da belediye tarafından her gün dezenfektan edilmesi halinde de, yolculuk sırasında virüsün yayılmasının engellenemeyeceğini anlatan Yurtman, bu durumda vatandaşların kendi tedbirlerini almaları gerektiğini belirtti. Sadık Yurtman, bu günlerde daha çok yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tavsiye ederek, "Belediye tramvayları ve otobüsleri dezenfektan ediyor. Yalnız dezenfektan etmek korona virüsünden korumak için tam bir önlem değil. Eskişehirli vatandaşlarımızın ve Türkiye vatandaşlarımızın kendi sağlıklılarını koruma açısından kendileri kendi ellerini sabunla yıkamaları ve sabunlar temas etmeleri gerekmektedir. Kendini koruduktan sonra diğer vatandaşları ve diğer kişileri da korumuş oluyorlar. Vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yürümeyi, kendi bisikletle gezmeyi ve toplu taşıma araçlarını az kullanmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

“Tutanaklarını peçete ile tutun, hastayken seyahat etmeyin”

Başkan Yurtman, toplu taşıma araçlarındaki tutanaklarını da bir peçete ile tutması gerektiği belirterek, “Şimdi toplu taşıma araçlarında az seyahat etsin. Kullanma esnasında da tutamakları temasımız daha az olmasını dikkat etmek, mümkünse elimizde peçete ile bunu tutarak virüsten korunmak için gerekli tedbirlerimizi kendimiz almış oluruz. Kendini sağlıksız bulan, nezle girip gibi olan, hata 70 yaşındakilerin toplu taşıma araçlarını mümkünse kullanmamalarını, kullansa da etrafına çok yaklaşmamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.