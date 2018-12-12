Ülke genelinde kayıtlı İHA sayısı 25 bin 800'e çıktı

Gör Tamer Savaş, insansız hava araçları gittikçe günlük hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, "SHGM'nin son verilerine göre kayıtlı İHA sayısı 25 bin 800'e çıkmıştır" diye belirtti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA-0 ve İHA-1 ticari pilot sertifika eğitimlerini vermeye yetkili kılınan ESOGÜSEM bünyesinde düzenlenen İHA 0 eğitimine katılan Bursa Renault Mais A.Ş. firma çalışanları; teorik, simülasyon ve pratik eğitimleri de içeren iki günlük yoğun bir eğitimin ardından tüm modülleri başarı ile tamamlayarak ömür boyu geçerli ticari İHA pilot sertifikalarını aldılar.

Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör Tamer Savaş, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle askeri uygulamalarda sıkça kullanılan insansız hava araçlarının gittikçe günlük hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi. Savaş, “Dizi-film, reklamcılık, pazarlama ve mühendislik sektörleri başta olmak üzere havadan görüntüleme ve veri analizi işlerinde İHA'lar geleceğin vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Törenlerde, açılışlarda, konserlerde ve mezuniyetlerde kullanılan İHA'ların sayısı sürekli artmaktadır. SHGM'nin son verilerine göre kayıtlı İHA sayısı 25 bin 800'e çıkmıştır. Eğitimlerine ara vermeden devam eden ESOGÜSEM'de İHA Tanıtım, Uçuş Dinamiği, İtki Sistemleri, Aviyonik Sistemler ve Kumanda Sistemleri gibi 10 adet modülden oluşan teorik eğitimlerin yanı sıra simülasyon ve pratik uygulamalar da yapılmaktadır. Böylelikle adaylar teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirmektedir. Günümüzde birçok kurum ve kuruluş sistemlerine artık İHA'ları da katmaktadır. Bu kapsamda Bursa Renault Mais A.Ş. firma çalışanlarının katıldığı İHA-0 eğitimimiz, aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinin de en güzel örneklerden biridir. SHGM talimatnamesine uygun olarak düzenlediğimiz eğitimlerde amacımız İHA'ların emniyetli ellerde uçmasıdır. Sektörü ve gelişmeleri takip ederek eğitimlerimizi sürekli güncellediğimizi de belirtmek isterim. Sertifika alan tüm İHA pilotlarımıza emniyetli ve kazasız uçuşlar dilerim” diye belirtti.