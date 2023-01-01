İhlas Haber Ajansı

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Ülkü Ocakları üyeleri yılın ilk sabah namazında buluştu

Eskişehir Ülkü Ocakları’nın geleneksel hale getirdiği yeni yılın ilk sabah namazı, bu yıl yine Reşadiye Camii’nde kılındı.

Eskişehir Ülkü Ocakları'nın geleneksel hale getirdiği yeni yılın ilk sabah namazı, bu yıl yine Reşadiye Camii'nde kılındı.


Sabahın ilk saatlerinde Reşadiye Camii'nde toplanan Ülkü Ocağı üyeleri ve vatandaşlar sabah namazında buluştu. Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, “İki cihan serveri efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) şöyle buyurmaktadır: ‘Kim bir topluluğa benzerse onlardan olur', ‘Kim bir topluluğun karartısına katılır, kalabalığını artırırsa o onlardandır.' Hadis-i Şerifler olaya bakış açımızı ve düşünmemiz gerekenleri açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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