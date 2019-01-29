Ülkü Ocaklarından 'Doğu Türkistan Sergisi'

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı tarafından, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine uygulanan baskılara dikkat çekmek için, bölgede yapılan zulmü anlatan karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Taşbaşı Kültür Merkezi önünde düzenlenen fotoğraf sergisine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve ilçe başkanlarının yanı sıra Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayları da katıldı.

Burada bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, "Kanayan yaramız, iç acımız Müslüman-Türk kardeşlerimize, Doğu Türkistan'ımıza kızıl Çin tarafından yapılan insani değerlerle bağdaşmayan soykırımları ve zulümleri hepimizi derinden etkilemektedir. 'Zalime Yavuz, Mazluma Yunus' olmayı hayat felsefesi bilmiş milliyetçi-ülkücü hareket olarak bu vahşi soykırıma karşı çıkıyoruz. 'Müslümanlar birbirinin kardeşidir' diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bu sözüne binaen bütün Türk İslam coğrafyasını Kızıl Çin'in karşısına kardeşlerimizin yaşama hakkını, özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz. Yıllar geçtikçe Türk nüfusunun giderek azaldığı Oğuz ellerinde kardeşlerimiz kan ağlarken, bölgeleri kan gölüne dönmüşken, Çin tarafından inanç özgürlükleri elinden alınarak işkencelerle hürriyetlerinin yok sayılmasına göz yuman sözde özgürlükçü, adaletçi, insan haklarını savunduğunu iddia eden devletler, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası kuruluşlarla da bir hesabımız olduğunu ifade ediyoruz. Alayı bilsin ki, Doğu Türkistan Türk toprağıdır. Zulme, işkencelere boyun eğmeyen, değerlerini, inançlarını yaşatmaya çalışan kardeşlerimizin yalnız olmadığını Türkiye'den, Eskişehir'den ilan ediyoruz" dedi.

Fotoğraf sergisi sonrası bir açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik ise, "Hz. Ali efendimiz, 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun' diyor. İnanıyorum ki, zalimin zulmünün karşısında duran, mazlumların sesine kulak veren birler iki, ikiler beş, beşler on, onlar yüz, yüzler bin, binler haykırış olacak. Bu haykırış gün gelecek Turan olacak" şeklinde konuştu.

Soğuk havaya rağmen sergi, vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği ile gün boyu devam etti.