Ülkücüler 'Şahlanış Gecesi'nde bir araya geldi

Ünlü sanatçılar Ahmet Şafak ve Osman Öztunç, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şahlanış Gecesi' konserinde Eskişehirliler ile bir araya geldi.

Porsuk Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya da katıldı. Hınca hınç dolan salonda Osman Öztunç ve Ahmet Şafak coşkuyla karşılandı. Unutulmaz bir gece yaşayan binlerce Eskişehirli, özellikle 'Ölürüm Türkiye'm' parçasını hep bir ağızdan seslendirdi.

Düzenlenen gecede bir açılış konuşması yapan Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, "Türk milleti ve Türk devleti tarih boyunca olduğu gibi yine karanlık ve şer odakların örtülü ve açık saldırıları ile karşı karşıyadır. Bu tek dişi kalmış canavarlar, tüm sinsiliği ile Türk milletinin arasına nifak sokmak istemekte, kardeşi kardeşe düşman etmek istemektedir. Ülkücü Türk gençliği bu oyuna düşmeyecek, milli birlik ve beraberliğimizi mutlak surette koruyacaktır" şeklinde konuştu.