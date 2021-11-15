‘Ulucan Trio Konseri' yoğun ilgi gördü

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Ulucan Trio Konseri' müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Ulucan Trio Konseri” Anadolu Üniversitesi Atatürk ve Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Piyanoda Birsen Ulucan, Kemanda Özcan Ulucan, Çelloda ise Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca'nın sahne aldığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Franz Shubert'in “Trio No.2 Mi Bemo major D.929” adlı eserinin seslendirildiği konser öncesinde Schubert'in hayatı hakkında bilgiler de dinleyicilere aktarıldı.