Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu UTES2019 ESOGÜ'de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) işbirliğiyle 10-12 Nisan tarihleri arasında ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan “Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu UTES2019” başladı.

Sempozyumun açılış oturumunda konuşan TEGED Başkanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, bu yılın sempozyum temasının “Klinikte Tıp Eğitimi” olarak belirlendiğini ve bu konuda çalışan akademisyenlerin kurslar, çalıştaylar ve konferanslar aracılığıyla deneyimlerini paylaşacaklarını belirtti. Prof. Dr. Yeşim Şenol sempozyum kapsamında 4 kurs, 8 çalıştay, 2 konferans, 4 panel, 1 araştırma tartışması ve 1 forumun yer aldığını, ayrıca 79 poster ve 22 sözlü bildirinin sunulacağını kaydetti. Sempozyumun her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜBİTAK tarafından desteklendiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Şenol, bu destekten dolayı gurur duyduklarını ve sempozyumun niteliğinin artmasına katkı sağladığını düşündüklerini ifade etti. Prof. Dr. Yeşim Şenol konuşmasını sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek tamamladı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, böyle bilimsel toplantıları düzenlemenin büyük özveri gerektirdiğini belirtirken, UTES2019'un 10 aylık bir emeğin eseri olduğunu söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin eğitiminin Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ali Arslantaş, fakültenin Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Göz Hastalıkları, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları'nın mezuniyet sonrası eğitimde akredite olduğunu, 3 anabilim dalının da şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti. Tıp Fakültesi'nin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerine büyük önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, bu amaca yönelik görev yapan 252 öğretim üyesi ve 430 asistan ile 9 öğrenci işleri memuru ve diğer tüm hizmet veren personele şükranlarını sundu. Prof. Dr. Ali Arslantaş sempozyumun gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ederek iyi bir sempozyum geçirilmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sabri Kemahlı'nın oturum başkanlığında, Kentucky Üniversitesi'nden Dr. Robert L. Rogers'in konuşmacısı olduğu “Klinikte Öğretimde Yeni Yönelimler” başlıklı konferans gerçekleşti. Sempozyumun ilk günü öğleden sonraki birbirinden zengin içerikli panel, konferans ve çalıştaylarla devam etti.