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Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi’nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı.


Üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (IDRC2021), “İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik” temasıyla AFAD Ankara yerleşkesinde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Afetlere dirençli toplum ve dirençli bir kent oluşturma çabalarında önemli girişimlere imza atan Anadolu Üniversitesi de düzenlenen organizasyonda paydaşlar arasında yer aldı. Kongrede gerçekleştirilen panel, sözlü poster bildirileri, sergi etkinlikleri; akademi, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Pek çok farklı oturum ve etkinliğin yapıldığı kongrenin sergi alanında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ders kitapları ve programa ilişkin bilgilendirici metin ve broşürler de katılımcıların dikkatine sunulurken yoğun ilgi gördü.

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