Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı sergi ile sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergi ile sona erdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin ‘Şehrin Ateşi' sloganı ile düzenlediği Odunpazarı 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan birbirinden eşsiz sanat eserleri, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Eskişehirli sanatseverlerin de katıldığı sergi açılışında, Başkan Kurt bilim insanları ve sanatçılara katılım sertifikalarını takdim etti.

Seramik müzesi gerçekleştirmeyi hedeflerimiz arasına koyduk

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, çalıştayda çok nitelikli ve güzel eserler ortaya çıktığını söyledi. Bu eserleri Eskişehir halkına izlettirmenin çok önemli görevlerinden ve zevklerinden biri olduğunu belirten Başkan Kurt, “Eskişehirliler, sanata, sanatçıya ve sanat çalışmalarına gerçekten destek veriyor, ilgi gösteriyor. Sanatçılar da Eskişehir'e gelmek için gönüllü oluyorlar. Bugün, Türkiye'nin değişik yerlerinden ve yurt dışından gelen 10 sanatçımızın eserlerini sergiliyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak, 4 ayakları yere basan festival gerçekleştiriyoruz. Bunlar daha da büyüyerek ve gelişerek gidecek. Belediye meclisimizin aldığı kararlarla sanata destek konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda bir seramik müzesi gerçekleştirmeyi hedeflerimiz arasına koyduk. Bundan sonraki çalıştaylarda umarım orada buluşuruz” dedi.

“Emek veren herkese teşekkür ediyorum”

Açılışta konuşma yapan isimlerden biri de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer oldu. Açılıştan önce eserleri görme şansı yakaladığını ifade eden Çakırözer, çok etkilendiğini söyledi. Başkan Kurt'a Odunpazarı'nda düzenlediği çalıştay ve festivaller için teşekkür eden Çakırözer, “Sanatçı sadece sanatını yapar, eserlerini oluşturur. Bu çalıştayların bir özelliği de sanatçılar eserlerin yaparken aynı zamanda da Eskişehir'deki öğrencilerle de etkileşim kurma imkânı sağlaması. Bu çalıştayda sanatçılar, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile 2 kez bir araya gelmişler. Serginin son bölümünde sanatçılar ve Eskişehirliler birlikte seramik pişirmişler. Sanat sadece sanatçı ve sanat için değil, hepimizin estetik duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. Şehri bir nevi işin içine kattığı için bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve beraberindekiler seramik sergisini gezdi. Bach.çe Sanat Akademisi'nin müzik dinletisi verdiği açılışta, bilim insanları ve sanatçılar tarafından yapılan eserler büyük beğeni topladı.