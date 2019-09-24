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“Uluslararası Kırkakırk Eserler Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Küratörlüğünü Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Murat Sönmez’in yaptığı “Uluslararası Kırkakırk Eserler Sergisi”, İktisadi ve İdari Bilimler Sergi Salonu’nda açıldı.

Küratörlüğünü Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Murat Sönmez'in yaptığı “Uluslararası Kırkakırk Eserler Sergisi”, İktisadi ve İdari Bilimler Sergi Salonu'nda açıldı.


Yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçının çalışmalarının yer aldığı sergiye, sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Küratör Murat Sönmez, sergiye ilişkin“Sergiye yurt içi ve yurt dışından olmak üzere 85 sanatçı katılım gösterdi. Bu da bizi oldukça mutlu etti. Sergiye katılan sanatçılarımız ile arkadaşlarımız burada bir paylaşım içerisinde bulunabiliyorlar. Bu durum öğrencilerin yeniden üretimleri açısından da önem taşıyor. Buradaki asıl amacımız da öğrenciler ile sanatçılar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

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