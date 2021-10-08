Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi organizasyonu ve Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Lise Öğrencileri Yunus Emre ve Türkçe Sempozyumu" sona erdi. 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi yapılan sempozyumda 3 ülkeden 38 okulda bulunan 60 lise öğrencisi 15 oturumda tebliğlerini sundular.

Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan'ın açış konuşmasından sonra Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal lise öğrencilerinin bu bilimsel ve akademik etkinliğinin öneminden bahsederek, çok kıymetli bulduğu bu sempozyumun gerçekleştirilmesinden dolayı ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesinin öneminden bahsederek Yunus Emre'nin insanlığa verdiği mesajın çok önemli olduğunu belirterek programda yer alan katılımcıları tebrik etti. Böyle programlara desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.

Açılış oturumu Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topal başkanlığında Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kartal, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, ESOGÜ Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kamil Sarıtaş, Emekli Öğretim Görevlisi Şair ve Yazar Mustafa Özçelik'in katılımıyla yapıldı.

Sempozyumun ikinci bölümünde Kazakistan, Karadağ gibi ülkelerden ve İstanbul, Bursa, Antalya, Rize, Mersin, Erzurum, Kocaeli, Sivas, Sakarya, Karaman, Aksaray, Amasya, Çorum, Hatay, Balıkesir, Kırıkkale, Nevşehir, Kütahya, Bilecik gibi şehirlerden Fen, Sosyal Bilimler, İmam-Hatip ve Anadolu Liselerinden katılan 60 lise öğrencisi danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları akademik bildirilerini sundular.

Üniversite öğretim üyelerinin başkanlığını yaptığı oturumlarda öğrenciler, Yunus Emre'nin Hayatı ve Eserleri, Yunus Emre ve Türkçemiz, Yunus Emre ve Tasavvuf, Yunus Emre ve İnsan, Türk Edebiyat Tarihine Göre Yunus Emre, Yunus Emre'nin Yaşadığı Dönem, Yunus Emre'nin Misyonu, Yurt Dışı Türkler ve Türk Dünyasında Yunus Emre, Yunus'a Adanmış Bir Ömür: Mustafa Özçelik ana başlıklarında hazırladıkları bildirilerin sunumlarını yaptılar.

Genel değerlendirmenin yapıldığı son oturumda, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Ağca'nın başkanlığında, Amerika Birleşik Devletleri Arizona'da bulunan Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Azmun, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zülfikar Bayraktar ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topal birer konuşma yaparak iki gün boyunca devam eden sempozyumu değerlendirdiler ve sempozyumda bildiri sunan öğrencileri sunmuş oldukları tebliğlerde çok önemli bilimsel tespitler olduğunu söyleyerek göstermiş oldukları akademik cesaretlerinden dolayı tebrik ettiler. 25 öğretim üyesi akademisyenin ve 60 seçkin lise öğrencisinin yer aldığı sempozyumda öğretim üyeleri ve öğrenciler, bu sempozyumdaki tebliğlerin kitap haline getirilmesi temennisinde bulundular.

Sempozyum birçok okulda ilgiyle izlenmiş, sınıflarda bulunan akıllı tahtalardan ve salonlardan iki gün boyunca topluca takip edildi.