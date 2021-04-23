Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması Başarı Ödülleri sanal sergisi yayında

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması” 20'nci yılını retrospektif sergiyle kutladı.

2000 yılında vefat eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesi ve seramik sanatçısı Muammer Çakı'nın sanatını yaşatmak, genç seramik sanatçılarını desteklemek amacıyla 2001 ve 2019 yılları arasında 11 kez düzenlenen yarışma, bu yıl başarı ödüllerini almaya hak kazanmış eserlerden oluşan sanal bir sergiyle de sanatseverlerle buluşuyor.

“Genç sanatçı adayları eserleriyle kendilerini ifade etme imkânı buldular”

Yarışma ve sergi hakkında görüşlerini bildiren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, yarışmanın çağdaş seramik sanatına özgün bir bakış açısı getiren değerli sanatçı Muammer Çakı'nın anısına düzenlendiğini söyledi. Prof. Atalay, bu yarışma sayesinde Türkiye'de seramik eğitimi alan genç sanatçı adaylarının ürettikleri eserlerle kendilerini ifade etme ve uluslararası platformda bulunma olanağı sağlamayı amaçladıklarını da belirtti.

“132 eser ödüle layık görüldü”

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı Prof. Ezgi Hakan ise Türkiye ve yurt dışından farklı üniversitelere bağlı seramik ve cam bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda toplam 1395 eser sergilendiğini, 132 eserin de ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Yarışmada; Serbest Dal, Torna Dalı, Endüstriyel Dal, Çini Dalı ve Cam Dalı olmak üzere 5 farklı Başarı Ödülü ayrıca Kurum ve Şahıs Ödülleri verildi. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması'nın retrospektif sanal sergisinde ise Anadolu Üniversitesi tarafından verilen Başarı Ödüllerine sahip eserlerle birlikte genç sanatçılar tekrar bir araya geldi.

Sanat alanında önemi ve sürekliliği olan “Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması”, çağdaş seramik ve cam eserleri daha geniş izleyici kitlesine ulaştırmayı hedeflerken, Türkiye'de sanat eğitimi alan öğrencilere yönelik uluslararası düzeyde düzenlenen ilk yarışma olma özelliğini de taşıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından düzenlenen sergi, 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında http://ana.do/306 adresinden sanal ortamda gezilebilecek.