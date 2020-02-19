Uluslararası mutfak mezunlarını verdi

Eskişehir'de, Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından hayata geçirilen Uluslararası Mutfak Projesi kapsamında Türk ve yabancı kursiyerler ‘Pasta Çırağı' kursunda başarılı olarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Kursiyerler, sertifika töreni öncesi hazırladıkları tatlıları kendi aralarında yarışma düzenleyip jüriye de tattırarak puanlarını aldı.

Eskişehir'de, Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisinin desteğiyle hayata geçirilen Uluslararası Mutfak Projesi ile Türk ve yabancı uyruklu sığınmacı vatandaşlar Pasta Çırağı kursunda bir araya geldi. Yaklaşık 3 ay süren kurs kapsamında, uluslararası mutfaklarda kabul görmüş tatlı ve pastalar öğrenen kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de uyum içinde çalışmayı öğreniyor.

Türkiye başta olmak üzere İran, Irak, Afganistan ve Suriye gibi birçok ülkeden 25 kişinin katıldığı kursta, verilen eğitimlerin ardından Pasta Çırağı sertifikası verildi.

“Projemiz hem sosyal bir ortam sağlanması hem de bir istihdam oluşturulması anlamında çok ciddi katkılar sağlıyor”

Uluslararası Mutfak projesi ve Pasta Çırağı kursu hakkında bilgi veren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, “Burada hem yabancı uyruklu hem de kendi vatandaşlarımı, bütün yemek çeşitlerini, pasta yapmayı öğreniyorlar. Bugün de öyle bir noktaya geldik ki, arkadaşlarımız kendi aralarında yarışma yaptılar, jüri oluşturdular. Çok güzel yemekler, pastalar yaptıklarını görmüş olduk. Projemiz hem sosyal bir ortam sağlanması anlamında hem de bir istihdam oluşturulması anlamında çok ciddi katkılar sağlıyor. Kursta, özellikle uluslararasında geçerli olacak, kabul görmüş tüm yemekler ve tatlılar öğretiliyor. BM tarafından hibe edilen Uluslararası mutfağımız bulunmakta. Bu mutfakta, vakfımıza ait aile destek projesi bulunmaktadır. Kursun amacı, Türk ve sığınmacı göçmen vatandaşların birbirleriyle sosyal uyumu ve kültürel entegrasyonu. Ve kursta aldıkları sertifikaları mesleki anlamda kullanabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar mutfakta 227 arkadaşımız başarı göstererek sertifikayla mezun oldu”

Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Tolga Gülmez, “Bugün burada sertifika törenini yaptığımız kurs, bizim kurs serimizin bir devamı niteliğinde. 2019 yılı itibariyle açtığımız aile destek merkezimizle birlikte, mutfak dersleri de vermeye başladık. Bugüne kadar mutfakta 227 arkadaşımız başarı göstererek sertifikayla mezun oldu. Bu kursumuzdan da bugün 25 kişi mezun oluyor. Biz Birleşmiş Milletlerle (BM) işbirliği yapmak suretiyle, BM Türkiye Ofisinin desteklediği 2 projeden birisi olduk. Buradaki mutfağa destek verdiler. Buraya Uluslararası Mutfak adını vermemizin nedeni Eskişehir'de bizimle birlikte yaşayan yabancı vatandaşlar da katılabiliyor ve sertifika alabiliyorlar. Biz onları İŞKUR'un da desteğiyle, çeşitli yardımlarla destekliyoruz. Türk ve yabancı vatandaşlar burada birlikte eğitim alıyorlar. Hem sosyal anlamda birbirleriyle uyum sağlama açısından güzel bir örnek oluyor. Hem de meslek edindirme kursu olduğu için işsizlik sorununun çözümüne en azından bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak da aslına bakarsanız İran ve Iraklı kursiyerlerimiz daha ziyade biz başvuruyorlar. Onlar için bir sosyal etkinlik, aynı zamanda meslek edindirme aktivitesi ve bizim için de vatandaşlarımıza hizmet etmenin farklı bir yöntemi” dedi.

Öte yandan yapılan konuşmalar akabinde başarılı 25 kursiyer, Pasta Çırağı sertifikalarını Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın elinden aldı.