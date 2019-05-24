Uluslararası öğrenciler iftar yemeği ve Mezuniyet Töreni'nde buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (TÖMER) Türkçe öğrenimlerini tamamlamak üzere olan uluslararası öğrenciler, merkezin düzenlediği “Uluslararası Öğrenciler 2018-2019 İftar Yemeği ve Mezuniyet Töreni”nde bir araya geldi.

ESOGÜ Otel'de gerçekleşen etkinliğe; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları, ESOGÜ TÖMER öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgiler veren ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, “Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek ESOGÜ'de lisans ya da lisansüstü öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin ESOGÜ TÖMER'deki Türkçe öğrenimleri tamamlanmak üzeredir. Ekim ayında merkezimizde Türkçe öğrenmeye başlayan iki yüze yakın uluslararası öğrenci, bugün itibariyle Türkçe bir anlatıyı kolaylıkla anlayabilecek, kendilerini ifade edebilecek, alanlarıyla ilgili akademik literatürü takip edebilecek seviyeye gelmişlerdir. Biz de ESOGÜ TÖMER olarak Avrupa ve Balkanlar'dan Kafkasya ve Rusya'ya, Orta Asya ve Moğolistan'dan Uzak Asya, Arap Yarımadası ve Afrika'ya kadar çeşitli ülkelerden gelen iki yüz öğrencimiz için böyle bir organizasyon düzenledik. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından uluslararası öğrencilerin Türkiye, ESOGÜ ve ESOGÜ TÖMER hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiği program, yine öğrencilerin okuduğu Türkçe şiir ve şarkılar ile sona erdi.