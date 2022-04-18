Uluslararası öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Anadolu Üniversitesi'nde organize edilen iftar yemeğinde, 300 uluslararası öğrenci bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından organize edilen iftar yemeğinde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Erdal'a iftar programında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin de eşlik etti.

“Bugün 300 uluslararası öğrencimiz ile bir arada iftar açmanın mutluluğunu paylaştık”

Ramazan ayının paylaşmanın bereketi ile kalpleri zenginleştiren bir ay olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Üniversitemizde eğitim gören 130 ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Bugün 300 uluslararası öğrencimiz ile bir arada iftar açmanın mutluluğunu paylaştık. Birlik ve beraberlik içeresinde iftar sofrasında onlarla yana yana geldik. Öğrencilerimizle sohbet ederek eğitim durumları hakkında bilgiler aldık, taleplerini dinledik. Uluslararası öğrencilerimiz bir anlamda bizim gönüllü elçilerimiz. İhtiyaç duydukları her alanda Üniversite olarak tüm imkânlarımızla her zaman onların yanındayız.”