Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 4. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi açıldı

Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 4. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi” açılışı Eğitim Fakültesi E Blok Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sergiye çok sayıda öğretim elemanı ve sanatsever katıldı. Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Sema Batu serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Öncelikle böyle bir etkinliğin yıllardır düzenleniyor olması çok önemli. Ayrıca, canla başla çalışan sanatçılar ve öğrenci arkadaşlarımızın işin içerisinde olmaları da bizim için çok güzel ve özel bir paylaşım. Hepiniz Eskişehir'e ve okulumuza hoş geldiniz. Dolayısıyla sergimizde emeği geçen bütün hocalarımızı, ekibi ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Serginin açılışında konuşan Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Ahmet Cüneyt Er ise, “Her yıl düzenlediğimiz sergimize şimdiye kadar bütün Balkan ülkelerinden, Çin, Japonya, Tayland, Kore, Amerika gibi ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı. Tanınmış bir etkinliğimiz olduğu için pek çok ülkeden arayıp etkinliğimize katılmak isteyenler bile oluyor” diye belirtti.