Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ‘Belgesel Tiyatro' konuşuldu

Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşiye, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hasibe Kalkan konuşmacı olarak katıldı.

“ Belgesel Tiyatro pek bilinmiyor”

Uluslararası Tiyatro Festivali gibi büyük bir etkinliğe katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Doç. Dr. Hasibe Kalkan, konuşmasının devamında Belgesel Tiyatronun ortaya çıkış amacından bahsetti. Aynı zamanda bu gösteri türünün isminden dolayı yanlış bilindiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kalkan, “Belgesel Tiyatro aslında çok bilinen bir şey değil. Bu alanda çalışmaya başladığımda 90'lı yılların ortalarıydı. O zaman da belgesel tiyatro pek bilinmiyordu. Belgesel deyince akla daha çok televizyonda izlediğimiz hayvan belgeselleri ya da bir kişinin hayatını anlatan belgeseller geliyor. Ama onlarla bunun hiçbir ilgisi yok. Belgesel tiyatro, aslında politik tiyatro ile birlikte ortaya çıkmıştır. Belgesel tiyatronun babası Erwin Piscator'dur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da tiyatro yapan Piscator, çığır açıcı bir yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. ‘Savaşın insanlarda yol açtığı yaraları ve acıları tiyatroyla nasıl giderebilirim?' ya da ‘İnsanların böylesi bir dünyadan nasıl kurtarabilirim?' diye düşünüp, politik tiyatro yaparak insanları aydınlatmak gerektiğine inanıyordu” dedi.

Söyleşi sonunda, katılımcılar tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Doç. Dr. Hasibe Kalkan, Uluslararası Tiyatro Festivaline emeği geçenlere ve Anadolu Üniversitesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.