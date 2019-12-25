Uluslararası Tiyatro Festivali'ne sanat ödülü

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali, Eskişehir Sanat Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 2019 Sanat Ödülleri Töreni'nde Festival kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin ödülünü Anadolu Üniversitesi adına Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli aldı. Türkiye'deki tiyatro eğitiminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok söyleşi ve çalıştaya ev sahipliği yapan festival, birbirinden ünlü oyunlarla Eskişehir'de sanat fırtınası estirmişti. Sanata yaptığı katkılar dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, düzenlenen törende ödüle değer görüldü. Törene Anadolu Üniversitesi adına Rektör Danışmanı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli katıldı.

Eskişehir Sanat Ödülleri organizasyonunu yapan Eskişehir Sanat Derneği yönetimine teşekkürlerini dile getiren Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı adına ve Anadolu Üniversitesi adına, Sanat Derneği Yönetim Kuruluna ve katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bence çok önemli bir iş yerine getiriliyor. Bu yolda sizlere başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.