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Ümraniyelilerden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Ümraniye ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği ile bir araya geldi.


Ahmet Ataç, hemşehri derneklerinin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Ümraniye ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Adil Şahin ve dernek üyeleri de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgiler veren Şahin, başarılı çalışmalarından dolayı da kendisini tebrik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarılar diledi.

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