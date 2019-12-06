Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü

Deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 kaybeden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, “Eskişehirspor'un bulduğu ikinci gol kırılma noktası oldu” dedi.

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Ümraniyespor, Eskişehir deplasmanından eli boş döndü. 3-1'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ”Öncelikle biz bugün 3 tane önemli eksiğimiz ile birlikte buraya geldik. Defans hattında olan iki oyuncumuz yoktu. En büyük sıkıntımız buydu. Ligin en çok gol atan takımıyız ama kolay gol yiyoruz, duran toplarda. Eskişehir'de ilk duran toptan golü buldu. Bizim gördüğümüz bariz bir faul de vardı ama hakem göremedi. İkinci golde kırılma noktası oldu. İkinci yarı golü bulduk ama yetmedi. Eskişehirspor'u kutluyorum” ifadelerini kullandı.