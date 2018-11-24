Ümraniyespor evine 1 puan ile döndü

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-2'lik Eskişehirspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, “Mücadele gücümüzü arttırmamız lazım” dedi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, Eskişehispor deplasmanından evine 1 puan ile döndü. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Taşdemir, 35 ve 39 dakikalar arasında 2 puan bıraktıklarını söyleyerek, “Beklediğimiz düşündüğümüz bir maç oldu sadece biraz daha mücadele gücümüzü arttırmamız lazım. Sonuçta Eskişehispor genç dinamik ve seyirciyi arkasına alan bir takım. Özellikle ilk yarının 35 ve 39 dakikalar arasında 2 puan bıraktık diyebilirim. Ama ikinci yarıda oyuncu arkadaşlarım kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Sonuçta bir puan ile ayrılıyoruz. Hep söylüyorum 2 puan bırakmış olabiliriz ama kazandığımız 1 puan var. Önümüzdeki maçlarda Eskişehirspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.