İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umreden gelen vatandaşlar izole edildi

Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir’de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi.

Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir'de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi.


Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün Türkiye'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirildi. Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.