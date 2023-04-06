Ünal Yalçın unutulmadı

yılında yapılan program ve etkinliklerle anıldı.

Merhum Ünal Yalçın'ı anma etkinlikleri Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu salonunda yapıldı. Gökmeydanspor kick boks branşı sporcuları arasında müsabakalar yapılarak başarılı sporculara merhumun resmi olan madalyalar verilerek başlandı.

İkinci etkinlik Gökmeydanspor Futbol Okulu U12 sporcularının arasında düzenlenen üçlü turnuva ile oldu. Turnuva sonunda tertip komitesi tarafından yine Ünal Yalçın ismine yapılmış madalyalar taktım edildi.

Üçüncü etkinlik ise Asri mezarlığındaki kabri başında okunan Kur'an-i Kerim tilaveti ve dua ile yapıldı. Yağışlı havaya rağmen yapılan program sonrası teşekkür konuşması yapan anma komisyonu başkanı ve aynı zamanda kızı olan Aleyna Yalçın, "Her geçen gün daha da özlediğimiz canım babamız Ünal Yalçın'ı özlem ve rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. Anma etkinliğimize destek olan herkese anma komisyonumuz ve ailemiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.