“UniDigital" etkinliği öğrencilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yıldız, Kezban Saki Yaltırak ve Aysun Sayın'ın UniDigital hakkında bilgi verdiği etkinlik, Şener Şen Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yıldız, sektör deneyimi olan kişilerle bilgi alışverişi yapmanın önemine vurgu yaparak UniDigital hakkında şunları söyledi: “Akademik eğitim yanında iş deneyimi kazanmak çok kritik. Buradaki eğitim ile bir şirketin ekosistemi arasında farklılıklar olabiliyor. Bu noktada UniDigital ücretsiz olarak sizleri ajanslar aracılığıyla önemli şirketlerle buluşturma imkânı sunuyor. Staj imkânları ile iş ortamını deneyimlemek mezun olacak öğrencilerimiz için bir ön gösterim niteliğinde. Burada verdiğimiz eğitime ek olarak orada uygulamalı bir eğitim alıyorsunuz.”

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin ajanslarda edindikleri deneyimi sunmalarının ardından katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.