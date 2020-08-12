Üniversite adayları için rekor sayıda oturum gerçekleştirildi

Küresel pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da çevrimiçi olanaklar öne çıkarken Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir'in üç önemli üniversitesi bir ilke imza atarak üniversite adayları için “Tercihim Eskişehir” platformunda toplam 221 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun girişimleriyle hayata geçirilen ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyle birlikte Eskişehir'i de üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” (www.tercihimeskisehir.com) platformunda tam beş gün boyunca aday öğrencileri bilgilendirecek bir dizi çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi.

Toplam 221 çevrimiçi oturum gerçekleştirildi

Tercihim Eskişehir platformunda beş farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 buluşma ve söyleşiyi kapsayan içerikler, 28, 29 Temmuz ve 4,5,6 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak üniversite adaylarıyla buluştu. “Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmalığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri” ve “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” başlıkları altında gerçekleşen çevrimiçi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir'de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi aktarımı sağlandı.

Aday öğrenciler geleceklerini planlarken en doğru isimlerle birlikteydi

Platformda yer alan zengin içerikler sayesinde üniversite adayları, üniversite hayatı ve gelecek planlaması konusunda geniş bilgiler edinme imkanı elde etti. Alanında yetkin akademisyenler, 163 farklı üniversite programını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda deneyimlerini paylaştı. Toplamda 128 bin 247 kez erişim sağlanan Tercihim Eskişehir platformunda bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimleri de, eşsiz deneyimlerini paylaşarak zorlu tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadı. Adaylar “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” kapsamında sırasıyla, , TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile interaktif biçimde iletişim kurma olanağı buldu.