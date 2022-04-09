Üniversite Caddesi'nde sıkışan trafik araç sahiplerine zor anlar yaşattı

Eskişehir'in kabalık bölgelerinden olan Üniversite Caddesi üzeri ve Yılmaz Büyükerşen Bulvarı arasında sıkışan trafik, araç sahiplerine öfkeli anlar yaşattı. İftara birkaç saat kala insanların daha da gerilmesi üzerine araç sahiplerinin karşılıklı hakaretleri ve uzunca basılan korna sesleri hem Eskibağlar sakinlerini hem de yoldan geçen vatandaşları rahatsız etti. Çevre esnafların dediğine göre bu sorun, her gün mesai çıkışlarında meydana geliyor ve hatta zaman zaman kavgalara dahi varıyor. Yaşanan bu çirkin görüntülerin üzerine bölge ahalisi, yetkililerinden çözüm talep ediyor.