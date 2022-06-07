Üniversite öğrencilerinin çok sevdiği ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor. Hizmetten faydalanan öğrenciler, “Çok yararlı, bizim için ilaç gibi geldi. İlk günden beri geliyorum, bu hizmet olmasa okumak da çok zor hale gelir. Okulu bırakmayı bile düşünmüştüm” diyerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hafta içi her gün Yenibağlar Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı içinde bulunan Ali Rıza Efendi Efendi Deneyimli Kafe'de öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

“Yemekler güzel, personel güler yüzlü”

Hizmetten faydalanan öğrenciler, “Öğrenciler için çok iyi bir sistem. Normalde okulda yiyordum ama evime de yakın bir nokta. Yemekler gayet güzel. Doymadığımızda fazladan da yemek alabiliyoruz. Dışarda yemek şu günlerde çok pahalıya geliyor, birçoğumuz için güzel bir seçenek. Tepebaşı Belediyesi'nin çalışanları evimize gelerek bu konuda bilgi de verdiler ve yemek hizmetinden haberimiz oldu. Bu imkandan faydalandığımız için teşekkür ediyoruz. Öğrenciler için çok yararlı, bizim için ilaç gibi geldi. İlk günden beri geliyorum, bu hizmet olmasa okumak da çok zor hale gelir. Okulu bırakmayı bile düşünmüştüm bir ara, protein ihtiyacımızı da çok güzel bir şekilde karşılayabiliyoruz bu hizmet sayesinde. Yemeklerin sınırsız olması, personelin güler yüzlü olması da çok iyi. Görevli ablalar ile de çok iyi anlaşıyoruz. Bir ekmek bile 3 TL şuan, dışarda çok pahalıya mal olabiliyor. Yemekler de gayet doyurucu. Öğrenciler enflasyondan çok etkileniyor, ekonomik açıdan çok güzel” ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediye yetkilileri de Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın talimatı ile öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin finallere kadar devam edeceğini belirtti.