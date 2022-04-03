Üniversite yetkililerinden Tepebaşı'na ziyaret

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Universidad de Valladolid ve Universidad de Castilla-La Mancha yetkilileri, Tepebaşı'nın kentsel gelişimini belediye yetkililerinden dinledi.

Tepebaşı Belediyesi, “Atıl Sanayi Alanlarını Yeniden Düşünmek: Valladolid/İspanya ve Eskişehir/Türkiye Kentlerinden Örnekler” adlı çalıştay çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Universidad de Valladolid ve Universidad de Castilla-La Mancha yetkililerini ağırladı. Çalıştay bağlamında kente gelen heyete Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehir'in kentsel gelişimi, Fabrikalar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi ve tescilli binalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Konuk heyet daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı da makamında ziyaret etti. Yerli ve yabancı konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, ilçe hakkında bilgiler aktardı. Yetkililer, Başkan Ataç'ı Tepebaşı bölgesinin gelişimi ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.