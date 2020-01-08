Üniversitedeki patiler yuvasız kalmadı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri ile birlikte soğuk havalarda kampüsteki hayvanların yararlanabilmesi için belirli bölgelere kulübeler yerleştirdi.

Eskişehir'de soğuyan havalar ile birlikte sokaktaki canlar zaman zaman zor zamanlar geçirirken, Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen proje ile birlikte hayvanlar yalnız bırakmadı. Hayvanların soğukta yararlanabilmesi için Anadolu Üniversitesi Atölyeleri tarafından hazırlanan kulübeler kampüsün çeşitli noktalarına koyuldu. Rektör Şafak Ertan Çomaklı, bizzat öğrenciler ile birlikte kulübeleri yerlerine bırakırken etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık da katıldı.

“Bu kulübeler daha güzel şeylerin başlangıcı diyebiliriz”

Kulübelerin dağıtımı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rektör Çomaklı, bu gibi projelerle sokak hayvanları için yapılacak yardımların artacağını ifade etti. Çomaklı, “Bu etkinlik öğrencilerimiz tarafından yapılmakta. Bildiğiniz üzere Üniversite içinde yapılan bütün etkinlikleri artık öğrencilerimiz düzenliyor. Allah'ın sessiz melekleri dediğimiz kampüsümüzde ki hayvanlar için kulübe yapmaya karar verdik. Bu kulübeler daha güzel şeylerin başlangıcı diyebiliriz önümüzdeki günlerde farklı planlarımız bulunmakta. Bugün itibariyle bu kulübeleri yerleştiriyoruz. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile birlikte bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Havaların soğuduğu ve kış şartlarının ağırlaştığı şu günlerde hayvanlar için bu durumu ikame etmemiz gerekmekte. Bugün itibari ile altı adet kulübe kampüste uygun gördüğümüz yerlere yerleştirildi, ilerleyen günlerde de bu kulübe sayısı artacak” ifadelerini kullandı.