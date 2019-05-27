Üniversiteli gençlerden ‘Haber Atölyesi'

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, yürüttükleri ‘Bu Kez Çocuklar Yazıyor' projesi kapsamında, özel bir ortaokulda haber atölyesi kurdu. Öğrenciler, kurdukları atölye ile en çok tercih edilen meslekler arasında son sıralarda yer bulan gazetecilik mesleğini çocuklara tanıtıyor.

Türkiye'de ilk kez ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen haber atölyesinin temel amaçları arasında, bir haberin fikir aşamasından sunuş aşamasına kadar olan sürecini çocukların gözünden görmek ve göstermek bulunuyor. Gerçekleştirdikleri proje ile çocukların, küçük yaşlardan itibaren meraklı ve sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine vurgu yapan üniversite öğrencileri, bu özelliklerin gazetecilik mesleği ile örtüştüğünün altını çizdi. Bunun yanında gazeteciliğin son yıllarda tercih edilme açısından 200 meslek arasında 198. sırada olmasına değinen öğrenciler, bu kapsamda kurdukları atölye ekibi ile beraber konferans organize etti. Konferansa alanında uzman gazeteci, muhabir, akademisyen ve spikerleri davet eden İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bu kişileri 10-12 yaş grubundaki okulda bulunan tüm öğrencilerle buluşturdu. Kendi alanları ve gazetecilik mesleği hakkında çocuklarla interaktif konuşmalar yapan konuklar, haber atölyesindeki küçük gazeteciler ile de röportajlar yaptı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan konuklar, mesleğin de sürekli heyecan içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“Bu kulüp devam etmeli”

Haberin üretim sürecinden sunum aşamasına kadar genel bir eğitim aldıklarını dile getiren haber atölyesi üyesi Deniz Çolak, atölyenin okulunda bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. İlerleyen yıllarda bir kulüp faaliyeti olarak okullarında devam etmesini istediğini sözlerine ekleyen Çolak, "İlk önce haberin nasıl olması gerektiğini, haberin 5N1K sorularına cevap vermesi gerektiğini öğrendik. Daha sonra portre nasıl çekilir, kamera açıları, kadraj konularına ağırlık verdik. Açıkçası ben bu atölyede çok eğleniyorum. Zamanımın böyle geçmesi beni mutlu ediyor. Normalde ben kulüplerde çok sıkılan bir öğrenciydim. Bu kulüp bana eğlence kattı. Okulumuzda bulunması beni mutlu ediyor. Haber atölyesinin ilerleyen yıllarda, hocalarımız bize yardım edemese bile devam etmesini istiyorum. Çünkü bu, çocuklara hem hobi olarak hem de ileride yapacakları meslek olarak karar vermelerini sağlayan bir kulüp. Bu şekilde aslında boş zamanlarını da gideriyorlar. Devam etmeli bu kulüp ve ben ilerleyen zamanlarda devam ettireceğim” şeklinde konuştu.

“İlk başta pişman olmuş gibi hissettim sonra bu kulübü çok sevdim”

Haber atölyesi kulübüne başladığı ilk günler ile şimdi arasında büyük fark olduğuna değinen 5. sınıf öğrencisi Arda Demir, fikirlerinin hızla değiştiğini belirtti. Birçok ekipman kullanımında beceri kazandığını ileten Demir, “İlk başta geldiğime pişman oldum gibi hissettim ama sonra bu fikrim değişti. Bu kulübü sevdim. Çok iyi şeyler yapılıyor. Nasıl mikrofon tutulabileceğini öğrendim. Nasıl kamera kullanabileceğimi öğrendim. Daha başka şeyler de var. Muhabir olmayı sevdim” ifadelerine yer verdi.

“Gazeteciler çocuklar gibi merak eder, sorgular, çevresini anlamlandırma ihtiyacı duyar”

Ürettikleri proje için çıkış noktasının gazeteciliğin içerisinde bulunduğu kötü durum olduğuna değinen proje yürütücülerinden Abdullah Sefa Atilay, gelecek neslin gazeteciliği sevmesini, sorgulamayı sevmesini, merak duygusunu gidermesini istediklerini anlattı. Bir gazeteci ile bir çocuğun benzer birçok ortak yönünün olduğunu aktaran Atilay, “Biz proje dersimiz kapsamında, ‘Bu kez çocuklar yazıyor' adında bir proje yürüttük. Aslında çıkış noktamız gazeteciliğin Türkiye'de en az tercih edilen 2. meslek olmasıydı. Bu gazeteciliğin geleceği adına çok kötü bir durum. Ben 1 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gelecek neslin gazeteciliği sevmesini, sorgulamayı sevmesini, merak duygusunu gidermesini istiyoruz. Ekip arkadaşlarımla beraber herhangi bir okulda oluşturacağımız ekiple, çocukların çevresini sorgulamasını, merak etmesini ve bunu haber haline getirmesini planlamıştık. Büyük ölçüde bunu başardık. Bugün ise gerçekleştirdiğimiz konferansta alanında uzman kişileri çağırarak, onların meslek hakkındaki tecrübelerini aktarmasını, gazeteciliğin sondan 2. meslek durumunda olmaması gerektiğini, bu yaştaki çocuklara göstermek istedik. Aslında çocukların gazetecilerle çok benzer özellikleri var. Gazeteciler çocuklar gibi merak eder, sorgular, çevresini anlamlandırma ihtiyacı duyar” dedi.