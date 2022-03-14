Üniversiteliler 24 saat kesintisiz süren ‘ESO Fikir Kampı' etkinliğinde buluştular

Eskişehir'deki üniversiteli gençler, 24 saat kesintisiz süren ‘ESO Fikir Kampı' etkinliğinde iş fikirlerinin ve hayallerinin peşinde koştular.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından Büyükşehir Belediyesi, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi iş birliğinde ‘ESO Fikir Kampı' programı düzenlendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü destekleriyle düzenlenen program, ESO Hizmet Binasında 24 saatte gerçekleştirildi.

“Fikirleriyle yarıştılar”

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılımlarıyla Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde fikir üretmek amacıyla gerçekleştirilen ‘ESO Fikir Kampı' ile girişimci ruhlu gençlerin bir araya gelmeleri ve kendilerine sunulan problemlere çözüm bulmaları amaçlandı. Aralıksız 24 saat süren programda, ekipler halinde yarışmada yer alan öğrenciler, kendilerine verilen çeşitli zorlu problemlere yenilikçi çözümler üreterek, fikirlerinin üretken ve uygulanabilir olduğuna jüri üyelerini ikna etmeye çalıştılar.

Program sayesinde kariyerlerine girişimci olarak devam etmek isteyen öğrencilere, nasıl yeni fikirler üretebilecekleri ve sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiği uygulamalar ile aktarıldı. Yeni fikir ve çözüm önerilerinin üretildiği kampta yarışmacılar takım olmanın ve üretken düşünmenin gerekliliğini, alanında uzman kişilere başvurmanın ve zaman idaresinin önemini yaşayarak deneyim kazanmaları sağlandı.

“Sorunlara etkin çözümler üretildi”

Çeşitli etkinliklerin de yapıldığı ‘ESO Fikir Kampına' katılan 96 üniversiteli genç tarafından 24 saatin sonunda hazırlanan iş modelleri, 3 dakikalık sürede jüri karşısında sergilendi. Öğrencilerin sunum becerilerinin de dikkate alındığı programda “sanayi kuruluşların verimlilik ve yalın üretimin yaygınlaştırılması için neler yapabilir?” başlıklı soruna çözüm üreten “Atalante” takımı, “blockchain teknolojisinin gündelik hayatta kullanımının yaygınlaştırılması için neler yapılabilir?” başlıklı soruna çözüm üreten “Nirvana” takımı ve “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji verimliliği bilincinin yaygınlaştırılması için neler yapılabilir?” sorununa çözüm üreten “Yakuza” takımı birincilik kazandı.