Üniversitelilerin gözünden animasyon kültürü

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde eğitim gören Gökhan Cansız ve Teoman Hamza Yiğit Kılıç, dijitalleşmeyle beraber mesleklerinin önem kazandığını ifade ettiler. Animasyon çerçevesinde yaptıkları çalışmalardan bahseden üniversiteliler ayrıca 3 boyutlu oyunlardaki optimizasyon hareketlerine, 2 boyutlu animasyonlara ve storyboarda (hikaye çizimi) dair teknik detayları anlattılar.

"Şu sıralar dijital oyunlardaki optimizasyon kavramına yoğunlaştım"

Animasyon öğrencisi Gökhan Cansız, Anadolu Üniversitesinde öğrenim hayatına başlamadan önce grafik tasarım eğitimleri aldığını anlatarak, "Açıkçası sosyal hayatta gördüklerimi göstermek için Güzel Sanatlar Fakültesini tercih ettim. Çizgi film, hareketli, sabit, 3D ve illüstrasyon (çizim) yaparak animasyon projeleri tasarlayabiliyoruz. Şu sıralar dijital oyunlardaki optimizasyon kavramına yoğunlaştım. Uğraştığım bu iş kısaca, oyunların içerisindeki objelerin veya karakterlerin, bilgisayarda rahat bir şekilde çalışabilmesi için poligonları azaltıp ya da optimal düzeye indirgeyip daha hızlı ve kolay açılması yöntemidir. Dijital oyunların popülerleşmesiyle birlikte kendimi bu yönde geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"Asıl amaç anlatmaktır"

"Benden sonra gelecek arkadaşlara önerim; sahne kurmayı ve her türlü filmi seyretmeleridir" diyen 32 yaşındaki Adanalı Cansız, "Biz aslında görsel bazlı hikâye sunucularıyız. Bu yüzden sinema yönetmeni olacaklarsa da bu bölüm ile kendilerini donatabilirler. Yani asıl amaç anlatmaktır. Bunun için de animasyon çerçevesinde çeşitli teknikler uyguluyoruz. Animasyon çekimlerinin avantajı, gerçek bir oyuncuya veya mekâna ihtiyaç duymamasıdır. Hayalinizi ekrana taşımak için üretim kabiliyetinizi geliştirmek bu işin püf noktasıdır" şeklinde konuştu.

"Eskiden Avrupa'daki reklam filmleri Türkiye'de çekiliyormuş"

Animasyon ve Çizgi Film Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Teoman Hamza Yiğit Kılıç ise, "Genellikle 2 boyutlu animasyonlar ve storyboard ile uğraşıyorum. Gelecekte de storyboard artisti olarak çeşitli hikâyeler aktarmak istiyorum. Türkiye'de reklam alanında hikâye çizimleriyle işler yürüyor ve büyük şirketler, storyboardlarıyla birlikte yönetmenlere iş teklif ediyorlar. Eskiden Avrupa'daki reklam filmleri Türkiye'de çekiliyormuş diye biliyorum. Çünkü buradaki işçilik onlar için hem ucuz hem de daha maliyetli geliyormuş" dedi.

"Yeni tarzlarla karşılaşıyoruz"

Türkiye'deki animasyon çalışmalarını yurtdışı ile kıyaslayan Kılıç, "Yeni çıkan animasyon filmleri tercihe göre çizgi film ya da çok gerçekçi şekilde üretiliyor. Çok yeni tarzlarla karşılaşıyoruz. Misal iki boyutlu animasyon teknikleri üçe yükseltilebiliyor. Bu sayede 24 kare çizim yerine 12 kare çiziliyor ve görüntü kesik kesik nüksediyor. Türkiye'de animasyon kültürü yurtdışına göre biraz geride kalıyor. Çünkü bu branşa yönelik teşvik ve destek yok denilebilir. Örneğin Avrupa'da 90 kişilik animasyon ekipleri çalışıyorsa bizde ise bu işi 10 kişi yapıyor. Yatırımcılar da benzer bir şekilde karşılıklarını alamadıklarını söylüyorlar. Genel olarak günümüzde animasyon çalışmalarını en fazla cep telefonu oyunlarında görmek mümkün" diyerek sözlerini tamamladı.