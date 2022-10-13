Ünlü Fin lider Mannerheim'ın "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de

Ünlü Fin mareşali ve Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908 yılları arasındaki görevi sırasında çektiği 48 fotoğraftan oluşan "Batıdan Doğuya Asya" adlı fotoğraf sergisi Eskişehir'de görücüye çıktı.

Finlandiya'nın ünlü askeri lideri ve 6. Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın "Batıdan Doğuya Asya" adlı fotoğraf sergisi Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Mannerheim'ın 1906-1908 yılları arasında görev yaptığı Orta Asya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu boyunca körüklü fotoğraf makinesiyle objektifine aldığı 48 fotoğraf karesi yer aldı. Serginin açılışına Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışındaki konuşmasında ünlü lider Mannerheim'ın Çin sınırında gizli istihbarat görevinde bulunduğunu ve gördüklerini belgelediğini kaydeden Büyükelçi Maki, çekilen 1025 fotoğraftan sadece 48 tanesinin sergilendiğini belirtti. Maki sözlerine şöyle devam etti:

"O karşılaştığı tüm farklı insanların fotoğraflarını çekti. Seyahatlerinin çoğu çok az Avrupalı insanların bulunduğu yerlereydi ancak çok çeşitli Türk halklarının bulunduğu yerler üzerinde bir gezi yapmış oldu. Bu gezi onun tam iki yılını aldı. At sırtında neredeyse 14 bin kilometre yol yaptı."

Serginin 4 Kasım'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.