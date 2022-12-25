Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz yeni şubesini açtı

Eskişehir'de ikinci şubesinin tanıtımını yapan ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

Eskişehirli saç tasarımcısı ve kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, yoğun bir katılım ile yeni şubesinin açılışını yaptı. Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı Yılmaz, şehrin yeni bakım merkezi için görkemli bir açılış gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve dostları bu özel günde ünlü saç tasarımcısı Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. “Joker” mahlası ile bilinen ünlü rap sanatçısı Mete Erpek de şarkılarıyla açılışa renk kattı.

“Sektöründe olması gereken her şey burada mevcut”

Yeni şubesini açmaktan çok mutlu olduğunu belirten Eskişehirli kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, “Yaklaşık 18 senedir bu sektörün içindeyim, çıraklıktan geldim. Bugünleri görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Kuaförlük ve güzellik sektöründe olması gereken her şey burada mevcut olacak. Cilt bakımından lazer epilasyona, protez liftinginden kirpiğine, kadın kuaföründen erkek kuaförüne her şey burada. Yaklaşık 540 metrekare bir salona sahibiz. 300 metrekaresi kapalı 240 metrekaresi teras alanı. Allah nasip ederse 30-40 kişi çalışmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacak hepimiz göreceğiz” dedi.

“Hasan kardeşimiz kendini aşmış”

Açılışta konuşma yapan AK Parti Harun Karacan ise, “Bugün Hasan kardeşimizin ikinci mutluluğuna şahit olmak için buradayız. Ben Atatürk Bulvarı'ndaki yeri açtığında da mutluluğuna şahit olmuştum. O zaman tabi daha heyecanlıydı ama şimdi baktık ki Hasan kardeşimiz kendini aşmış. Sizler de gezmişsinizdir, beni de gezdirdi. Farklı bir iş yeri, farklı bir heyecanla kendisinin de emeğine, düşüncesine sağlık” ifadelerini kullandı.