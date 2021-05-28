Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'dan yılın gelin ve damat saç modeli yorumu

Eskişehir'de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren ünlü kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 düğün sezonu modasının sadelik olduğunu belirtti.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden başarılı saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 yılının trendlerinde en çok tercih edilen saç modellerini tasarlıyor. Yaptığı tasarımlarla farklı yarışmalarda şampiyonluklar kazanan Yılmaz, 2021 yılı düğün sezonu trendinin sade saç modelleri olduğunu kaydetti. Düğünlerde gelin ve damatların en önemli tamamlayıcı aksesuarı olarak nitelendirilen saç modeli, görünüş açısından büyük önem taşıyor. 2021 sezonunda gelinlik ve damatlıklarda da trend sadelikten yana olurken, aynı durum saç modeli için de geçerli.

“Bu senenin modası 'Sadelik' ve 'Şıklık'

Günümüz şartlarında yapılan düğünlerde gelin ve damat adaylarımız için bu senenin trendlerini derledik. Pandemi şartlarında yapılan düğünlerde adaylarımız daha sadelikten ve doğallıktan yanalar. Bunda en büyük etmen düğünlerin konuk sayısının az ve daha kısa süreli olması. Gelin adaylarımız için bu seneki tavsiyelerimiz 3D tekniği ile oluşturduğumuz gündelik (salaş) topuzlar. Günümüz gelinliklerinin de doğallıktan yana olduğunu düşünürsek doğal topuzlar gelin adaylarımızı bu özel günlerinde eşsiz bir uyumlu soracağına düşünmekteyiz. Damat adaylarımız için tavsiyelerimiz, gündelik saç kesimlerinden çok dışarı çıkmadan kafa yapısına uygun kesimler. Kısacası bu senenin modası sadelik şıklıktır.