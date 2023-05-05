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Ünlü saç tasarımcısı HY, ödüle doymuyor

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Antalya’da düzenlenen yarışmada ödül alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Antalya'da düzenlenen yarışmada ödül alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Birçok ünlü ismin tercihi olan saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı ekibiyle birlikte Antalya'da düzenlenen Osman Balcı Masterclass yarışmasına katıldı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya katılan Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, tasarımları ve görsel şölenleriyle onur ödülüne layık görüldü.

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