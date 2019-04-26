Ünlü sanatçı Göksel Kortay'dan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na övgü;

Oyuncu, yönetmen, eğitmen, çevirmen kimliğiyle ön plana çıkan usta sanatçı Göksel Kortay, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun onur konuğu olarak Eskişehir'e geldi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri” adlı tiyatro oyununu izlemek için Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne giden Kortay'ı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt karşıladı. Oyun öncesinde Kortay ve Başkan Kurt bir süre sohbet ettikten sonra oyunu izlemek için salona geçti. Kortay, Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri adlı tiyatro oyununu Eskişehirli tiyatro severlerle birlikte izledi. Oyun sonrasında sahneye çıkan Göksel Kortay, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu oyuncularını tebrik etti. Kendisini Eskişehir'e davet ettikleri için Belediye Tiyatro Oyuncularına teşekkür eden Kortay, “Muhteşem bir oyun izledim. Bu gençler beni çok duygulandırdı. Gerçekten fevkalade oynadılar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. Bu oyunu meslek hayatı boyunca 3 kez oynadığını belirten Kortay, ilk kez 1966 yılında Dormen Tiyatrosunda oynadığını söyledi. Ayı oyunu yıllar sonra Çevre Tiyatrosu'nda oynadığını kaydeden Kortay, 2000 yılında tekrar Dormen Tiyatrosu'nda oynadığını anlattı.

“Hepinizi ayrı ayrı yürekten kutluyorum”

Göksel Kortay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ben bu oyunu temsil olarak yaklaşık olarak 250-300 kez oynamış bulunuyorum. Sizin oyununuza da uzun bir temsil yaşamı diliyorum. Bu yıl benim sahnedeki 55'inci yılım. Kenter Sahnesinde sahneye çıktığım günden bugüne 55 yıl oldu. Çok da keyifli geçti, hele de böyle gençleri görünce. Oyuna bayıldım. 3 kere oynamış olduğum için, ben çevirip, ben uyguladığım için, biraz telaşlıydım. Çünkü komedi oynamak çok zor bir iştir. Oyuncu için en zor türlerden biri. Onun zamanlaması, enerjisi, temposu, hızı O enerjiyi hiç düşürmemek lazım. Siz baştan sona hiç düşürmediniz. Aldınız oyunu, toparladınız gittiniz. Hepinizi ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Çok çok beğendim. Alkışlarınızın fazlasıyla hak ediyorlar.”

Göksel Kortay, 27 Nisan Cumartesi Günü yine Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” adlı tek kişilik oyununu izleyecek.